Mulder: "Werden er tien sprintjes gevraagd, Sven trok er twaalf. In Neerpede spreken ze nu al van de beste training ooit"

Jan Mulder

11/09/17 - 07u00

© photo news.

Jan Mulder. © rv.

Het lag aanvankelijk niet in de bedoeling van Anderlecht-coach René Weiler om zijn dure aankoop, middenveldstrateeg Sven Kums, mee te nemen naar Bayern München voor de eerste wedstrijd in de Champions League - Kums past niet in zijn visie -, maar een fenomenale zondagochtendtraining deed hem van mening veranderen.



Werden er tien sprintjes gevraagd, Sven trok er twaalf. In Neerpede spreken ze nu al van de beste training ooit. Dat was geen scherpe Kums, maar een ver boven zichzelf uitstijgende Kums.



'Ik heb nog nooit iemand zo goed zien trainen,' sprak een ingewijde, wiens identiteit wij op zijn verzoek geheim houden. 'Hij kon alles. Zo'n speler moet natuurlijk het vliegtuig in: briljant gezien van Weiler. Vaak traint een voetballer geweldig, maar is het vergeefse moeite omdat de coach zijn selectie al vast in het hoofd heeft. Hulde.'



Mevrouw Kums kwam thuis niet meer uit de deuropening. Bloemisten bleven voorrijden en boeketten afleveren. De chauffeur van Fleurop zei: 'Wát een training, mevrouw Kums, het hele land spreekt erover. Gefeliciteerd!' Dankbaar nam zij de vele ruikers in ontvangst. In de keuken vroegen de kinderen wat er aan de hand was. "Papa heeft heel erg goed getraind jongens, meneer Weiler zei dat hij als beloning mee mag naar Beieren!"