Jan Mulder over transfer Lukaku: "Verheug me op 30 goals in zijn eerste seizoen"

De aankoop van Mourinho postte op Instagram een foto van zijn ontmoeting met 'de eerste Manchester United-fan' die hem om een handtekening vroeg: een jongen van een jaar of acht. Bijgevoegde tekst: 'Blessed. Thankful'.



Het mooie van Romelu Lukaku is dat hij, en niet zijn p.r.-bureau, dit zelf schrijft en méént. Hij voelt zich gezegend en dankbaar. En zo is het. Maar nu moet hij 100 miljoen (alle extra's meegerekend) euro waarmaken. In de sportwereld heet dat 'druk'.



De druk op Lukaku is immens. Kan hij met die druk omgaan? Gaat hij eronder bezwijken? De experts hebben zich over Lukaku en zijn toekomst gebogen. De een vindt hem technisch net niet goed genoeg voor United. De ander is overtuigd dat hij slaagt. Lukaku leest en hoort dat allemaal, gevolg: de druk wordt groter. Maar ook zonder lezen en luisteren voelt hij de druk van zijn torenhoge kostprijs en de machtige club waarvoor hij straks moet presteren. Druk, druk.



Volgens mij is het simpel. Topspelers genieten van druk - en dan is er geen sprake van druk maar van genot. Is Lukaku zo'n topper? Het publiek van de Rode Duivels bemint hem niet hartstochtelijk om het zachtjes uit te drukken. Reden onbekend. Vorig seizoen, tijdens de wedstrijd België - Bosnië-Herzegovina in het Koning Boudewijnstadion, werd Lukaku na één gemiste kans door de eigen supporters onbedaarlijk hard uitgefloten. Twee minuten later scoorde hij met een schitterend schot en deed toen een handje achter zijn oor.



Lukaku heeft een spitsenmentaliteit en is de juiste man op de juiste plaats bij Manchester United. Ik verheug me op 30 goals in zijn eerste seizoen. In het tweede is de druk dan automatisch groter, want je moet er weer 30 maken of liever nog 35. Stelt u zich de druk eens voor. En zo voort, en zo voort.