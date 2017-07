Jan Mulder over transfer Foket: "Het is een zegen voor zijn leven."

Door: Jan Mulder

3/07/17 - 10u38

Ook na het voetbalseizoen haalt Jan Mulder wekelijks zijn scherpe pen boven. Vandaag: de saga rond de transfer van Thomas Foket naar Atalanta Bergamo.

"Foket en AA Gent wisten van bepaalde hartritmestoornissen. De cardiologen in Gent hadden er nooit een bezwaar in gezien. Atalanta Bergamo, een club met zeer strenge gezondheidscontroles, stuurt de resultaten van het onderzoek vandaag naar een 'topcardioloog' in Milaan. Voor Thomas Foket lijkt het me een zegen voor zijn leven, wanneer de hoogste doktoren hem aanraden met voetbal te stoppen, want daar komt het op neer wanneer een fatsoenlijke club als Atalanta Bergamo deze droomtransfer afbreekt. De gezondheid gaat voor."

"De andere kant zegt ons dat Thomas Foket, 22 jaar, een getrainde sportman is die al jaren met de handicap speelt. En is een topcardioloog woonachtig te Milaan beter dan de topcardioloog van het universitair ziekenhuis van Gent? Overdrijven ze in Italië niet een beetje?"



"Dat Bergamo, met zijn oude stad, cultuur en het Garda Meer in de verte de woonplaats van Thomas Foket wordt, lijkt uitgesloten, Atalanta heeft al een vervanger op het oog. De droom van Thomas is vervlogen. In zijn plaats zou ik gewoon verder voetballen. De vraag is: waar?"



"AA Gent manager Louwagie en trainer Vanhaezebrouck moeten zich groots opstellen en hem met open armen ontvangen."