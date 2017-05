Mulder: "Kompany moet aan de bak voor de Rode Duivels, ik ben alweer bloednerveus"

Jan Mulder

22/05/17 - 11u30

Jan Mulder gaat los Nu de kaarten verdeeld zijn in de Belgische competitie schijnt onze huiscolumnist zijn licht op de Belgen in het buitenland. De HLN-commentator in zijn wekelijkse column over Kompany en Mertens.

De blessuregod is goed gehumeurd © Koen Van Buggenhout. Er stond geen centje stress op het lichaam, want City won gemakkelijk van Watford en stelde de kwalificatie voor de Champions League heel snel veilig zodat de spelers freewheelend de laatste wedstrijd van de Premier League konden afwerken. Maar toen het laatste fluitsignaal klonk en hij volledig intact iedereen een hand kon geven, dankte ik namens Vincent Kompany de blessuregod voor zijn stralende humeur. Kompany heeft nu zo'n vijf wedstrijden volledig uit kunnen voetballen zonder in te storten. Het wonder krijgt steeds vastere vormen. Ik zie nog altijd enige zenuwachtigheid in zijn passes, maar het tere enorme lichaam houdt het; steeds weer. Dat komt goed. Dat ligt op WK-koers. Nu eerst lekker op vakantie en met alle ledematen en in zon en water. Ik voelde me even Kompany en was intens gelukkig. O, vergissing! Op 5 juni oefenen de Rode Duivels tegen Tsjechië en 9 juni is er een WK-kwalificatie in Estland. Kompany moet aan de bak. Ik ben alweer bloednerveus. Lees ook Selectie Martinez dunt uit, tweede Rode Duivel geblesseerd voor kwalificatiewedstrijd tegen Estland

