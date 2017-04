Jan Mulder

17/04/17 - 11u13

© Koen Van Buggenhout.

Club Brugge is, na de winst van Anderlecht in Oostende, verplicht drie punten in Waregem te rapen, anders kan het de titel vergeten. Winnen op de Gaverbeek: hoe doe je dat? Met een tactische masterclass?



De Engelse kranten zijn vandaag lyrisch over José Mourinho, die Eden Hazard mandekking gaf en met 2-0 van Chelsea won. Maar Zulte Waregem bezit geen Eden Hazard: persoonlijke dekking is niet nodig. Club zal wél tot in de tenen mentaal gewapend moeten zijn. Michel Preud'homme zei het zaterdag in deze krant zelf al: 'Wil men winnaars of ideale schoonzonen?' (Hij doelde op de Geschillencommissie, die hem dinsdag ondervraagt over het in het openbaar weggooien van een notitieboekje. Inderdaad een overdreven dagvaarding van de schoonzoontjes. Een trainer moet zijn notitieboekjes kunnen wegsmijten). Preud'homme zal zijn spelers vanmiddag voor de big match toespreken. Wat wordt het? Donderspeech of suikerpot? Laten we maar weer eens te rade gaan bij Mourinho, algemeen erkend genie in voetballand.