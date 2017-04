Jan Mulder

14/04/17 - 09u07

© Koen Van Buggenhout.

Jan Mulder gaat los Met de langverwachte play-offs in de Jupiler Pro League schakelt ook onze huiscolumnist Jan Mulder een versnelling hoger. Op HLN.be zal Mulder geregeld zijn eigenzinnige mening ventileren. Vandaag richt hij zijn blik op de kwartfinale van Anderlecht en Manchester United.

Na de voorbeschouwing op het veld gaan Karl Vannieuwkerke en ik naar onze zitplaatsen in het Astridpark: UEFA Observer Seats, ingang 2, tribune 1, blok WA, rij 2, plaats 10 en 11. Twee stoelen naast ons zit de Belgische bondscoach Martinez. Hij heeft een koptelefoon op en kijkt naar een monitor die een meter voor hem is neergezet. Naast Martinez zien we Michael Owen. De oud-Liverpool-ster (en later zelfs nog van Manchester United) is analist BT, de befaamde sportzender die Henry 3,5 miljoen euro per jaar voor zijn analyses betaalt. Owen is in vaste dienst. Martinez zit in de bijverdienste. Stijlvol oogt zo'n midweekse schnabbel van een bondscoach niet.



De wedstrijd begint. Probleem: we zitten achter de dug-out van Man U. Over de hele lengte van het gevaarte is een reclamebak getimmerd die het zicht behoorlijk belemmert. Als we er onder doorkijken, zien we het achterhoofd van Mourinho. Uw analist wendt het hoofd af.



Een derde van de oppervlakte van het veld kunnen we niet zien. Je probeert toch vat op de zaak te krijgen en rekt en draait het analistenlichaam. Een kwelling voor de rest en de nek. Achter de middencirkel, aan de overkant, is het beeld oké. De bal is meer weg dan dat 'ie er is. Je voelt: hij is vlakbij, achter die reclamebalk, je hoort het gesnuif en geploeter van een duel tussen Pogba en Tielemans, maar zeker weten doe je het niet, het kunnen ook Garrick en Stanciu zijn, of anderen.



Op een onverwacht moment komt de bal weer tevoorschijn. Ik zie 'm te weinig voor een degelijk verslag en besluit na afloop naar de perszaal te gaan, waar Weiler en Mourinho me de belangrijkste gebeurtenissen wel zullen vertellen. De microfoon werkt niet.