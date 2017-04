Jan Mulder

13/04/17 - 10u31

© Koen Van Buggenhout.

Jan Mulder gaat los Zlatan Ibrahimovic kan veel met een bal en heeft ook verbale kwaliteiten, maar zou hij een kunstgebit hebben? Ik denk het niet. In de mond zien we heel mooi de evolutie die het Engelse voetbal heeft ondergaan.

In de jaren zestig en zeventig zeiden we in onze angst en bewondering voor een veel scorende Britse stormram in de spits: 'Zo eentje zonder voortanden'. Joe Jordan. Bij een corner sprong Joe hoger dan wie ook, werd vastgehouden en naar de grond getrokken, wat niet lukte, integendeel: Joe grijnsde met die mond als een kerkhof, de hele verdediging versteende een moment en de bal vloog in het net. Ze zijn niet meer. Teodorczyk zou een gaaf exemplaar zijn, jammer dat Teo keurig poetst en ze allemaal nog heeft.



Ik heb met Anderlecht een paar keer tegen Manchester United gespeeld en één Europa Cup-match op Old Trafford herinner ik me goed. Het was niet hun spits die ons dwars zat, maar de beroemde schoffelaar Nobby Stiles: een klein mannetje zonder gebit dat niks anders deed dan schoppen en rakkeren met de kousen op de enkels. Een verschrikking. In de rust zei Johan Devriendt dat hij er genoeg van had. Johan frommelde zijn bovengebit uit de mond en legde het in zijn kastje. In de eerste minuut van de tweede helft tackelde Devriendt Stiles met de mond ver open. Raak. Ik heb zelden zo genoten van een vuile overtreding en een mond. En dan vooral van dat verschrikte bekje van Stiles: een schitterend gezicht. Veel hielp het niet. Het werd 3-0 voor Manchester United.