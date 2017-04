"Toont Anderlecht ontzag en staat Kara niet onmiddellijk op de middenlijn, dan wordt het 3-0 voor Zlatan en co"

Jan Mulder

12/04/17

Jan Mulder gaat los Barcelona begon de wedstrijd tegen Juventus als Anderlecht vorige zondag in de Play Off 1 tegen Gent: rustig. Neymar en Suarez kwamen nooit in hun ritme, Messi een beetje. Voor ze beseften dat 'rustig' een woord uit een ver verleden is en een wedstrijdinstelling verraadt die ongeschikt is voor het moderne voetbal, was het 2-0.