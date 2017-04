"Michel, soms valt er zelfs voor jou wat te leren van de volstrekt neutrale kenner in de studio"

Jan Mulder

11/04/17 - 11u33

© Koen Van Buggenhout.

Jan Mulder gaat los Artikel 277 van de KBVB gaat over 'zwaar misplaatste gedragingen binnen de neutrale zone' die aan de hand van televisiebeelden nog bestraft kunnen worden. Wat is er gebeurd dat Michel Preud'homme in aanmerking voor dit artikel komt en de topwedstrijd tegen Anderlecht in play-off 1 misschien machteloos vanaf de tribune moet zien?

Hij gooide tijdens Club Brugge-Charleroi een notitieboekje weg. De coach vond de strafschop tegen zijn team onterecht en had het boekje toevallig in de hand. Hij had er net ingeschreven: 'De fijne heren in de studio zullen het wel weer beter weten.'



De feiten. Van Rhijn was in de rug geduwd en had daardoor zijn handen in een reflex in de lucht gestoken: hands. Het duwtje in de rug was licht. De in de lucht gestoken handen overdreven. Het vliegende boekje niet zo erg. Over de penalty valt te discussiëren. Ik vond het strafbare feit de handsbal van Van Rhijn, Michel ging liever chronologisch te werk en gaf dus de voorkeur aan de te bestraffen duw van een Charleroi-speler.



Honderd procent zeker van mijn zaak ben ik niet: zo'n lichte duw in een vol strafschopgebied wordt vaker niet dan wel bestraft, daar heeft Preud'homme een punt. In een vlaag van volle emotie een boekje weggooien is gepermitteerd. Als voorzitter van de vereniging van analisten wil ik de trainer van Club trouwens wel dagvaarden voor zijn snerende notitie 'fijne heren'. Waarom altijd zo nerveus, Michel, wanneer de analist van de dag een klein beetje kritiek op het spel of de tactiek van de trainer uit? Kom naar onze volgende vergadering en keer als herboren huiswaarts.



Hij zal niet komen, in de ogen van Michel Preud'homme is de analist de vijand. Word wijzer Michel, waardeer de interesse van de journalistiek en de heren van de analyse voor al jouw doen en laten. En, ook meegenomen, soms valt er zelfs voor jou wat te leren van de volstrekt neutrale kenner in de studio.