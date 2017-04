Jan Mulder

9/04/17 - 22u12

© Koen Van Buggenhout.

Jan Mulder gaat los Na de oogverblindend slechte eerste helft van RSC Anderlecht - AA Gent werd Leander Dendoncker, middenvelder van Anderlecht, geïnterviewd voor de camera van Play Sports. Leander zei: 'We moesten heel veel lopen om de organisatie te kunnen halen.'

Ik kan me niet herinneren dat zoiets ooit in me is opgekomen om een voetbalwedstrijd te beschrijven en indien zo, ik had het niet uit mijn mond kunnen krijgen: 'De organisatie halen.' Maar Leander Dendoncker is een jonge voetballer wiens batterij is opgeladen met de belangrijkste plicht van iedere modern geschoolde speler: let op de organisatie. Leander deed het voortreffelijk. Zijn team speelde slecht. Hoe kwam dat?



Als Anderlecht zou winnen, stond het zes punten los van de concurrentie, een voorsprong om kampioen mee te worden. Wat dacht coach Weiler dus? We gaan voorzichtig beginnen en wel met een vreemde organisatie: spelmaker Hanni uitzichtloos aan de zijkant en de altijd teleurstellende Stanciu weer in het midden. De vreemde desorganisatie organiseren we op het veld tot een organisatie die Gent nog minder begrijpt dan wijzelf: cool!'



Doorslaggevender voor de rare vertoning dan de zwak 'ingevulde' individuele posities, was zijn algemene tactiek om vanaf de aftrap niet vol in de aanval te gaan en zo Gent te laten voelen wie hier de baas is. Ritme kun je vergeten met een handrem in de dug-out. Precisie verdwijnt wanneer je geen haast hebt. Goed en succesvol voetbal is rock 'n roll, niet krenten wegen.



Gent toonde iets meer durf in het begin, maar ging later ook niet voluit. Een vrij armoedige 0-0 was het resultaat. Gent irriteerde me nog het minst en zit nog in de race voor het kampioenschap, Anderlecht zal donderdag in de Europa League totaal anders moeten starten, anders wordt het thuis al door Manchester United opgegeten, sorry, opgeorganiseerd.