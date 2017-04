"Union speelt op 14 april tegen Standard. Koop een kaartje: er hangt een derde play-off 2-sensatie in de nostalgische lucht boven het Koning Boudewijnstadion"

Door: Jan Mulder

Jan Mulder gaat los Met de langverwachte play-offs in de Jupiler Pro League schakelt ook onze huiscolumnist Jan Mulder een versnelling hoger. Op HLN.be zal Mulder geregeld zijn eigenzinnige mening ventileren. Vandaag richt hij zijn blik op de schaduwgevechten in play-off 2, die weliswaar een aardige verrassing opleveren: de herboren traditieclub Union. Jan Mulder wordt er een beetje nostalgisch van...

Waasland-Beveren-Union Sint-Gillis 1-4! De uitslag van de eerste match, thuis tegen KV Mechelen: 3-0 voor Union. Zes op zes. Waar gaat dat heen? Het verleden in. Het is onvermijdelijk. Union is een soort omgekeerd verkeersbord geworden: je ziet het staan en je verdwaalt. In de herinneringen. Oude trams beginnen te rijden, supporters doen scheppen suiker in hun bier, het stadion van Union stroomt vol met 25 000.



Ik heb de derby Union-Anderlecht nog gespeeld in het mooiste stadion van België, het Dudenpark. Er waren inderdaad die 25 000 man. Ik geloof dat de uitslag 4-1 voor Anderlecht was en dat ik de hele wedstrijd naar de lange zijde keek, met daarachter het bos. Een fantastisch, bedwelmend decor waarin de hardste spits week werd.



Er schemert me nu zelfs een oefenwedstrijd met Anderlecht in het Drie Linden Stadion van Boitsfort voor ogen. Daar konden 40 000 bolhoeden in. Les Trois Tilleuls is nu een beschermd monument en, als het Koning Boudewijn Stadion wordt verbouwd of opgeheven, voorbestemd als nieuw home van de Memorial Van Damme. Doe maar, het is een ideale plek voor atletiek in de buitenlucht.



Union Sint-Gillis speelt op 14 april thuis tegen Standard Luik. Koop een kaartje: er hangt een derde Play Off 2-sensatie in de nostalgische lucht boven het Koning Boudewijn Stadion.