Jan Mulder

8/04/17 - 10u41

© Koen Van Buggenhout.

Jan Mulder gaat los

Vraag van mevrouw Mulder uit Nederland: 'Lieve Jan, ik lees vandaag in HLN dat Hein Vanhaezebrouck, hij is trainer van AA Gent, vrijdag op de persconferentie beweerde dat het voor analisten van levensbelang is dat Gent zondag op Anderlecht wint en de titelstrijd in play-off 1 met drie teams wordt beslist. Dat zegt Hein, hoor. Ik vind Hein een aantrekkelijke trainer, maar dan zegt hij ook nog over de analisten dat ze met drie titelkandidaten werk houden, maar nergens meer over kunnen praten als er één kandidaat over blijft. Zit jij maandag zonder werk als Anderlecht zondag van Hein wint? Wat moeten we dan?'



Antwoord: Lieve vrouw, het is bijna zeker dat de underdog, hij heet Hein, verliest van Anderlecht. Blijven over twee titelkandidaten: Anderlecht en Club Brugge. Maar trainer Preud'homme van Club vloog vrijdag op zijn persconferentie voor de wedstrijd zaterdagavond tegen Charleroi weer eens uit de bocht met een zoveelste tirade in de richting van Gent en Hein. Michel was echt boos. Hij had een lofzang moeten houden op Hein en diens nieuwe contract waarmee Hein de bestbetaalde coach van België wordt: dat is superieure taal, dán ben je een topcoach. Blijft over René Weiler, de trainer van aanstaande kampioen Anderlecht. En dan valt er voor analisten niets meer te zeggen. Maandag zit ik zonder werk.



Mevrouw Mulder: 'Ibiza?' Mmmm .... misschien kan ik wat van de Degrysetjes lenen. Alhoewel, die zullen het ook wel moeilijk hebben na zondag.



