"Lukaku had gelijk. Williams is een gebrekkige verdediger die zich beter niet inlaat met het uitdelen van berispingen aan medespelers"

Jan Mulder

7/04/17 - 11u31

© Twitter.

Jan Mulder gaat los Met de langverwachte play-offs in de Jupiler Pro League schakelt ook onze huiscolumnist Jan Mulder een versnelling hoger. Op HLN.be zal Mulder geregeld zijn eigenzinnige mening ventileren. Vandaag richt hij zijn blik op de Premier League en meer bepaald op Wilfred Ndidi, Vincent Kompany en Romelu Lukaku.

In de Britse pers verschenen deze week berichten over Ndidi van Leicester City. Manchester United zou in hem geïnteresseerd zijn. Didi is nog maar net voor 15 miljoen door Leicester overgenomen van Racing Genk en speelde dusverre een seizoen alsof hij al jaren in de Premier League schittert. United zal ten minste het dubbele voor Ndidi moeten betalen, willen ze hem inlijven. De tweet over de interesse uit Manchester was verstuurd door de manager van Ndidi, ene Bello. Ndidi postte ook een tweet: hij kende de heer Bello niet én hij was voor 200 procent trouw aan Leicester City. Al dit fake-news is de ideale manier om de interesse van Manchester United te wekken. Het is niet uitgesloten dat de leugen van nu in juni waarheid wordt. Lees ook "Geweldig nieuws! Belgisch voetbal zonder Beerschot is geen Belgisch voetbal"

"Belgische clubs houden van overschatting, zeker wanneer de tegenstander Manchester United heet"

"Voetbal werd bijzaak in de confrontatie AA Vanhaezebrouck-Club Preud'homme" © getty.

Vincent Kompany maakte na vier maanden blessureleed zijn comeback bij Manchester City. Hij deed dat op Stamford Bridge in de topmatch tegen Chelsea. Kompany speelde, na een begrijpelijk aarzelend begin, goed. Bondscoach Roberto Martinez van België verdraaide de waarheid enigszins en analyseerde Kompany's prestatie met de woorden 'ongelooflijk, indrukwekkend, kolossaal'. Beetje fake wel. Martinez houdt van de overdrijving als het zijn pupillen betreft, een eigenschap die hem sympathiek maakt. De 'ongelooflijke' wedstrijd van Vincent Kompany is ietwat bezijden de waarheid, maar voor de speler is het een zegen weer eens te mogen lezen dat hij indrukwekkend was, weergaloos, magistraal en superintelligent. Dit iets te positieve, psychologisch juiste, commentaar kan de aanvoerder van de Rode Duivels zaterdag tegen Hull helpen om de defensie van City te leiden op een unieke wijze, in grootse stijl, te gek voor woorden en in het laatste kwartier bovenaards. Ik hoop het. © afp.