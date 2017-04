Jan Mulder

© Koen Van Buggenhout.

Jan Mulder gaat los Met de langverwachte play-offs in de Jupiler Pro League schakelt ook onze huiscolumnist Jan Mulder een versnelling hoger. Op HLN.be zal Mulder geregeld zijn eigenzinnige mening ventileren. Vandaag blikt hij vooruit op de clash tussen Manchester United en Anderlecht.

Correspondent Kristof Terreur - fantastische naam voor een spits - zag Manchester United dinsdag tegen Everton in actie. Hij kwam na de teleurstellende 1-1 tot de volgende conclusie: 'Anderlecht is gewaarschuwd.'



Waarom?

United is na het verlies van vier punten in de laatste twee thuiswedstrijden bijna zeker uitgeschakeld voor een plek bij de eerste vier in de Premier League. Dus geen directe plaatsing voor de Champions League. Coach Mourinho gaat nu al zijn kaarten zetten op het winnen van de Europa League om dat doel toch te bereiken: Anderlecht, de volgende tegenstander in dat toernooi, is gewaarschuwd.



Terreur gaf (onbewust?) meteen ook de reden dat Anderlecht niets hoeft te vrezen. Over United zegt hij: 'Processiemars. Traag, ongeïnspireerd, zelfde deuntje.' Over Ibrahimovic: 'De leeuw slenterde te vaak wat achter zijn prooi aan. Klauwen deed hij niet.' Ik zag de wedstrijd en kan er nog een paar rapporten aan toe voegen: Rashford was erg slecht, Fellaini slecht, Rojo warrig, Lingard klungelig, Bailly onzeker, Blind op één mooie vrije trap na ongelukkig, Carrick oud, Herrera onzichtbaar. Allemaal samen voetbalden ze, zoals Terreur schreef, ongeïnspireerd.



Anderlecht, is gewaarschuwd, maar op een andere manier dan we bij de loting hadden gedacht: niet onderschatten, graag. Wat Anderlecht natuurlijk ook niet zal doen, Belgische clubs houden van overschatting, zeker wanneer de tegenstander Manchester United heet.



De kunst is een combinatie van beide benaderingen. Onderoverschatting. Maak er onzin van. Vergeet overdreven respect en plotselinge branie. Mijn advies: doe gewoon als altijd en ga vol in de aanval, het is nu of nooit en dé methode om het trage deuntje van Manchester United te overstemmen.