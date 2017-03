"Mertens reduceert weergaloos seizoen met dit ene straaltje tot vulgair beeld. Nooit meer doen, Dries"

Door: Jan Mulder

6/03/17 - 11u34

© photo news.

COLUMN JAN MULDER In zijn wekelijkse column op maandag op HLN.be krijgt Jan Mulder één beeld van het voorbije weekend maar niet van zijn netvlies: de aparte viering van Dries Mertens na zijn eerste goal in Rome. De Nederlandse topanalist heeft ook een plotse opstoot van nostalgie bij het zien van clubs als Malinwa, Antwerp of Beerschot die het goed doen, voorspelt hoeveel weken schorsing Zlatan gaat krijgen en blikt vooruit op FC Barcelona - PSG. De passage rond Mertens hieronder, de hele column lees je op HLN Plus, onze zone exclusief voor abonnees. Proef nu 4 weken lang voor 1 euro.