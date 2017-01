Mulder over transfer Witsel: "Is 100 miljoen euro een veilige marge? Toch maar oppassen, Axel"

Door: Jan Mulder

9/01/17 - 12u02

Witsel investeerde al in luchtvaartbedrijf Lindsky Aviation. © Photo News.

COLUMN JAN MULDER In zijn wekelijkse column op maandag voor HLN.be becommentarieert Jan Mulder de controversiële overgang van Axel Witsel naar Tianjin. De Nederlandse topanalist vraagt zich met de nodige dosis cynisme af of Witsel na zijn Chinese avontuur zijn toekomst wél zal veilig gesteld hebben.

In het interview met Axel Witsel dat vandaag in Het Laatste Nieuws staat, stelt de ook aanwezige zakenpartner van Witsel, de heer Gamal Khaldi, deze vraag aan de interviewer: 'Laat ons even de bal terugspelen. Stel, u hebt de mogelijkheid om de toekomst van uw familie veilig te stellen. Wat zou u dan doen?' Ondergetekende gaf alvast zijn eerlijke antwoord: De toekomst veilig stellen.



Voordat Axel in Tianjin dat fameuze contract tekende, bezat hij een miljoen of dertig, veertig, vijftig. Allemaal zeer onveilig, toegegeven. Daar komen nu in drie jaar zestig miljoen netto bij. Laten we er dus van uitgaan dat Axel Witsel honderd miljoen onder het matras heeft wanneer hij stopt en CEO wordt van Lindsky Aviation, het luchtvaartbedrijf van Gamal waarvan Axel mede-eigenaar is.



Is honderd miljoen euro een veilige marge? Kunnen de kinderen dan rustig slapen? Gelukkig zegt de vader: 'Ik weet waar ik vandaan kom. Mijn ouders hebben alles gedaan om te garanderen dat ik met mijn twee zussen voldoende eten op tafel kreeg. Dat was niet altijd gemakkelijk. Niet dat we in armoede leefden, maar ik weet dat een euro een euro is.'



Toch maar oppassen, Axel.