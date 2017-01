Mulder: "Wij zijn opgegroeid met Cruijff die alle voetbaltriomfen bereikte op een steak met frites in een soep van vette saus"

Door: Jan Mulder

8/01/17

© getty.

Zoals elke week geeft Jan Mulder zijn ongezouten mening over het reilen en zeilen in de voetbalwereld. Onze columnist heeft het dit keer over het succes van Liverpool in de Premier League.

Ik lees hier een artikel in de internationale editie van 'The New York Times' over de manier waarop FC Liverpool dit jaar naar de top van de Premier League is geschoten: met het eten van gelukkige koeien. Anderlecht kocht een boomlange spits, Gent een reus voor het doel, Sint-Truiden nam wat overbodig spul van Club Brugge over. Voorbijgestreefde filosofie?



"De beste transfer" die Klopp naar eigen zeggen voor Liverpool deed, heet Mona Nemmer, overgenomen van Bayern München. Zij is nutritionist. De spelers kijken verbijsterd naar wat er op hun bord ligt. Ze beginnen te eten en raken in extase. "Unbelievable food." Voedseldeskundige Nemmer bescheiden over de steile opmars van de club: "Ik ben slechts een tandje in het raderwerk, alle afdelingen - medische staf, coaches, fysieke trainers en sportwetenschappers - spelen een rol."



Ik ben iemand die nog in de waan is dat FC Liverpool schittert dankzij Couthino en, inderdaad, dankzij de enthousiaste trainer Klopp die zijn team naar voren wijst. Tevens zijn wij opgegroeid met Johan Cruijff die alle voetbaltriomfen bereikte op een steak met frieten in een soep van vette saus waarin veel te veel speklapjes dreven. Mokkagebak na. De tweede pikte hij van Sjakie Swart, die vervolgens woedend de hele taart opat. Week in, week uit.



