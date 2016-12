"Spijtig dat de demonstratie van AA Gent voor slechts 400 euro volledig is ondergesneeuwd in de oorlog tegen de plechtige communicanten"

Jan Mulder

26/12/16 - 11u10

© photo news.

In zijn column op maandag voor HLN.be blikt Jan Mulder terug op de midweekspeeldag van vorige week. Onze huiscommentator heeft het vooral over Gent-Anderlecht en meer bepaald trainer Hein Vanhaezebrouck die woedend was na enkele fouten van ref Lambrechts.

Het is maandag. De kerst was vredig, maar Hein Van Haezebrouck zal vandaag niet met de pers spreken. In het kader van de belangrijke match van morgen in Genk, zal zijn taak worden overgenomen door assistent Peter Balette. We leven drie dagen na AA Gent-Anderlecht en Hein Van Haezebrouck, trainer van een gedupeerde club, is nog steeds witheet. Oorzaak van de woede: de rode kaart voor Esiti, de verloren wedstrijd, de rode kaart voor hem en de schorsing van één week en een boete van 400 euro die het bondsparket hem oplegde. (Hoe zouden ze aan zo'n bedrag komen? Zijn daar vaste tabellen voor of wordt de sanctie met een natte vinger in de lucht bepaald? Ik had eerder aan 4000 gedacht dan aan 400, eerlijk gezegd. Niet omdat Vanhaezebrouck een hogere boete verdient, maar vanwege het beeld: 400 is zo'n rare fooi, bijna een belediging.)



Lees de volledige column van Jan Mulder op HLN SPORT PLUS, onze zone exclusief voor abonnees. Proef NU 4 weken voor maar 2 euro.