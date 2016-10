"O nee, kan niet, op 18 oktober moeten we naar Brugge." Of waarom Jan Mulder vreest dat videoref nog niet voor morgen is

Door: Jan Mulder

COLUMN JAN MULDER In zijn wekelijkse column op maandag voor HLN.be ziet Jan Mulder dat er dit weekend opnieuw een scheidsrechter flagrant de mist inging, ditmaal tot woede van heel Lokeren, zonder dat een videoref die beslissing eventueel kon terugdraaien. Maar is die videoref wel voor morgen, zoals de Pro League beweert? De Nederlandse topanalist heeft zijn twijfels. Een passage hieronder, de hele column lees je op HLN Sport Plus, onze zone exclusief voor abonnees. Proef hier vier weken lang voor twee euro. Mulder heeft het in zijn column ook over Yannick Carrasco en de mogelijke oprichting van een Atlantic League.

"Zaterdag stond dit bericht in de krant: 'Op 7 november organiseert de Pro League een debat met alle trainers en club-CEO's over arbitrage, een aanpassing van de reglementen en de stand van zaken met betrekking tot de videorefs. Aanvankelijk was het debat gepland op dinsdag 18 oktober, maar dan speelt Club Brugge in de Champions League tegen Porto.' De Pro League wist dus niet dat 18 oktober Champions League met Club Brugge op het programma staat en de directie van Club dus niet aanwezig kan zijn. Hadden ze bij de Pro League over het hoofd gezien. De agenda was misschien zoek. Of de secretaresse werd onwel. Of ze gooien met een blinddoek voor een pijl in de kalender als er een belangrijke vergadering moet worden geprikt. Of ze zijn daar gewoon vierentwintig uur per dag slordig uit verveling."



"Het is allemaal niet zo erg, maar deze manier van plannen heeft meer weg van een genootschap rechtenstudenten - 'nog zes meter bier, Michelleke - dan van een professioneel geschoolde bedrijfstak met een belangrijke taak in de samenleving: het topvoetbal in goede banen leiden."