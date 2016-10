"Martínez is naar een nóg armoediger niveau van het voetbalcliché afgedaald"

Door: Jan Mulder

Geen Jupiler Pro League het afgelopen weekend, maar dat weerhoudt Jan Mulder er niet van om zijn scherpe pen boven te halen. Onze columnist zag tegen Bosnië-Herzegovina het eerste halfuur bijzonder weinig moed bij onze Rode Duivels, waarna ze uiteindelijk toch op toerental kwamen. Gibraltar mag niets anders dan een hapklare brok worden, al heeft Mulder het wel gehad met de voetbalclichés in de aanloop naar de confrontatie met de dwergstaat.

"Vanavond staat Gibraltar-België op het programma. Rots vs Top.

Bondscoach Roberto is erg zenuwachtig van die affiche geworden

en waarschuwde gisteren op de persconferentie voor onderschatting: Gibraltar beschikt over een gevaarlijke ploeg en de linksback heeft een goede trap, had hij ontdekt. Ergerlijk is hier niet de lachwekkende overdrijving en voorzichtigheid, maar de dode taal. 'Er bestaan geen kleine landen meer.' Dat soort uitspraken. En nu, met Gibraltar in het

vooruitzicht, is Martínez naar een nóg armoediger niveau van het

voetbalcliché afgedaald."



"Volgens zijn vakmanschap, inzichten en bestudering van de

tegenstander, is het dus geboden Gibraltar niet te onderschatten,

want dat zou een zeer slechte voorbereiding op deze moeilijke confrontatie zijn. Kan het nóg maller? Alleen al die persconferentie? Misschien wel. Als je dat allemaal hoort, mag het niet uitgesloten worden geacht dat de Rode Duivels in Faro de volledige eerste helft in de breedte gaan lezen in plaats van het eerste halfuur."



