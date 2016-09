"Hoop vurig dat Ferrera Play-Off 1 haalt en Jankovic troosteloze Play-Off 2"

Door: Jan Mulder

12/09/16 - 13u25

© anp.

Column Jan Mulder In zijn eigenzinnige stijl fileert onze voetbalcolumnist Jan Mulder het afgelopen voetbalweekend. In het buitenland sprong uiteraard de topprestatie van Kevin De Bruyne in het oog, waarbij Mulder de superlatieven niet schuwt. In België focust Jan Mulder op de hoopvolle prestatie van Anderlecht in de tweede helft tegen Charleroi. Over de trainingswissel Jankovic-Ferrera heeft hij ook een aparte mening, doorspekt met enig leedvermaak.