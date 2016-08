"Thierry Henry? Dan toch liever Vital Borkelmans"

Door: Jan Mulder

29/08/16 - 12u04

© photo news.

COLUMN JAN MULDER Terug op maandag op HLN.be: Jan Mulder. De Nederlandse topanalist snijdt meteen hét thema van deze week aan: de blijde intrede van Roberto Martinez bij de Rode Duivels, met ene Thierry Henry aan de zijde. Een passage lees je hieronder. De hele column, waarin Mulder het ook heeft over het Nederlandse icoon Ruud Gullit en over de vaudeville rond Yannick Ferrera bij Standard, lees je op HLN Sport.