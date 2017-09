Irak start nieuw offensief tegen IS: "Bijna 30.000 kinderen zitten nu tussen twee vuren"

Bewerkt door: ADN

De Iraakse strijdkrachten zijn een offensief begonnen om Islamitische Staat te verdrijven uit Hawija, een plaats die ongeveer 240 kilometer ten noorden van Bagdad ligt. Premier Haider al-Abadi zei vandaag op de Iraakse televisie alle gebieden in zijn land te willen "zuiveren van IS-terroristen''.

Iraakse en internationale gevechtsvliegtuigen voerden begin deze maand hun luchtaanvallen in het gebied op, berichtte al-Jazeera. De toestellen bestookten doelen die in handen waren van IS. Abadi maakte vandaag bekend dat het offensief formeel van start is gegaan.



Hulporganisatie Save the Children zei zich grote zorgen te maken over de situatie in de stad. "Bijna 30.000 kinderen in Hawija verkeren in groot gevaar'', aldus de adjunct-directeur van de organisatie in Irak. "Nu het offensief tegen IS is ingezet, zitten ze tussen twee vuren. Ze kunnen slachtoffer worden van de voortdurende bombardementen en gevechten.''



Veel kinderen zijn volgens de organisatie verzwakt en ondervoed. Gezinnen die besluiten te vluchten, worden echter blootgesteld aan grote risico's. "De enige manier om de stad te verlaten, is te voet over een route die bezaaid ligt met mijnen en bevolkt wordt door sluipschutters. Ook moeten de inwoners van Hawija een rivier oversteken voordat ze veilig zijn.''



Terreurorganisatie IS verloor de afgelopen maanden al belangrijke bolwerken als Tal Afar en Mosul. De groep heeft in Irak naast Hawija alleen nog een strook land aan de grens met Syrië in handen. De jihadisten worden ondertussen ook in Syrië steeds verder in het nauw gedreven.