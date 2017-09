Minstens 100 Belgische minderjarigen verblijven in IS-gebied

Bewerkt door: ib

20/09/17 - 05u35 Bron: Belga

Zeid Ali (12) en Hodayfa Ali (11) troosten elkaar nadat hun huis werd geraakt en in elkaar stortte tijdens gevechten tussen de Iraakse troepen en militanten van Islamitische Staat. © ap.

In Syrië en Irak verblijven zeker honderd kinderen met minstens één Belgische ouder. Dat blijkt uit recente cijfers van het OCAD, dat de terreurdreiging analyseert, zo berichten de kranten van Mediahuis en La Dernière Heure vandaag. De grote meerderheid is geboren in oorlogsgebied en verblijft bij Islamitische Staat (IS).

De Belgische veiligheidsdiensten maken zich zorgen over de zonen en dochters van de Belgische Syriëstrijders. Uit nieuwe cijfers van het OCAD, het orgaan voor de dreigingsanalyse, blijkt immers dat er in Syrië en Irak minstens honderd kinderen wonen met minstens één Belgische ouder. 60 procent van hen heeft België nooit gezien, en is in oorlogsgebied geboren. Slechts een vijfde is 9 jaar of ouder, en is als kind door zijn ouders vanuit België meegesleurd naar het kalifaat.



Immuun

Dat alles blijkt uit een antwoord van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) op een parlementaire vraag van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld). Die maakt zich zorgen over het gevaar dat van die kinderen uitgaat. "Ze zijn al van uiterst jonge leeftijd onderworpen aan de doctrine van IS en worden immuun gemaakt voor geweld."



Terugkeer

Volgens Geens wordt al het mogelijke gedaan om de terugkeer van die jihadkinderen zo goed mogelijk op te vangen. "Het parket, de federale politie en de diensten rond jeugdbescherming worden op de hoogte gebracht zo gauw we iets weten van een vermoedelijke terugkeer. Er is nadien ook blijvend overleg."