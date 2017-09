Duits schoolmeisje (16) dat naar Irak reisde om voor IS te vechten riskeert er doodstraf

Koen Van De Sype

Een tiener uit Duitsland die in alle stilte via sociale media radicaliseerde en naar Irak vertrok om zich aan te sluiten bij Islamitische Staat (IS) riskeert de doodstraf voor wat ze deed. Dat heeft de Iraakse eerste minster gezegd. Linda Wenzel (16) uit Pulsnitz bij Dresden beweerde eerder dat ze eigenhandig Iraakse soldaten had gedood en werd midden juli opgepakt in een tunnelcomplex in Mosoel.

Wenzel zit momenteel in een gevangenis in Bagdad, nadat ze midden juli werd opgepakt. Ze verborg zich in een kelder in Mosoel. Ze bleek lichtgewond, betuigde haar spijt en beloofde mee te werken met het onderzoek, maar de soldaten die haar vonden, beweerden dat ze zich net heel erg had verzet bij haar aanhouding. "Ik denk niet dat ze echt spijt heeft", klonk het bij hen.



Zelf hoopte de tiener aan Duitsland uitgeleverd te worden, maar dat blijkt niet zo evident. Het parket van Dresden meldde onder meer dat er geen aanhoudingsbevel tegen haar is, waardoor ook niet om een uitlevering gevraagd kan worden. Ze zou dus in Irak terecht terecht kunnen worden gesteld. Dat werd eerder deze maand ook al bevestigd door Duitse diplomaten. © rv.

Haar vader Reiner is de wanhoop nabij. "Ik wil zo graag dat mijn Linda gezond en wel naar huis komt", reageert hij in lokale media. "Ik zal er altijd voor haar zijn. Na wat de eerste minister in Irak gezegd heeft, vrees ik echter voor haar leven. Ze moet echt uitgeleverd worden aan ons land, zodat ze een eerlijk proces kan krijgen. Het is nu al een jaar geleden dat ik nog contact had met haar."



Linda zou onder meer deel hebben uitgemaakt van een speciale brigade die de kledingsvoorschriften bij vrouwen moest controleren in het Kalifaat. Vrouwen die ze niet naleefden - onder meer met een sluier die het hele gezicht bedekt en een ban op make-up - kregen zweepslagen. © rv.