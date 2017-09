Irak verplaatst buitenlandse 'IS-gezinnen'

KVE

De Iraakse autoriteiten hebben zo'n 1400 buitenlandse vrouwen en kinderen van vermeende IS-strijders overgebracht naar een nieuwe locatie ten noorden van Mosul. Buitenlandse hulpverleners in het land zeggen zich grote zorgen te maken over de "uitermate kwetsbare'' gezinnen.

De Noorse vluchtelingenorganisatie NRC liet weten dat de vrouwen en kinderen plots werden afgevoerd in bussen. Ze moesten in veel gevallen hun persoonlijke bezittingen achterlaten. Volgens een NRC-woordvoerster was geen enkele hulporganisatie vooraf geïnformeerd over de verhuizing.



Het Iraakse leger meldde in een verklaring dat de gezinnen zijn overgebracht naar "een veilige locatie met betere dienstverlening''. De vrouwen en kinderen in het kamp zouden onder meer afkomstig zijn uit Turkije, Rusland, Azerbeidzjan en Tadzjikistan.



Een woordvoerster van Unicef zei dat nog wordt gewerkt aan het vaststellen van de nationaliteit van sommige gezinnen. Het is de bedoeling dat zij op termijn worden teruggestuurd naar hun thuisland. Human Rights Watch uitte eerder kritiek op het vastzetten van familieleden van vermeende IS-strijders die zelf nergens van worden beschuldigd.