Franse politie vreest dat jihadisten treinen willen doen ontsporen

Bewerkt door: ib

17/09/17 - 04u00 Bron: Belga

Extra politiebewaking en militairen aan het Brusselse noordstation in oktober vorig jaar. © belga.

De Franse politie is bezorgd dat jihadisten in Europa treinen willen doen ontsporen. Dat blijkt uit een nota van de politieleiding in Frankrijk (DGPN) die het persagentschap AFP gisteren kon inkijken.

"Wegens recente aansporingen via jihadistische propaganda om treinen te ontsporen, moet bijzondere aandacht worden besteed aan alle informatie over het binnendringen of pogingen tot sabotage bij spoorbedrijven", luidt het.



Lone wolfs

"Het is belangrijk om de recente oproepen te benadrukken van terroristische organisaties gericht aan 'lone wolfs' die aanzetten om in Europa treinen te ontsporen, bosbranden te stichten of voedsel te vergiftigen", klinkt het in het document.



Het openbaar vervoer "vertoont vele structurele kwetsbaarheden", met name in stations waar de aanwezigheid van ordediensten nog verhoogd moet worden om aanslagen "te ontmoedigen", klinkt het.