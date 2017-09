Exodus van IS-strijders in volle gang. Ze betalen smokkelaars grof geld om zwaarbewaakte grens met Turkije over te steken

© getty.

Naarmate IS steeds meer terrein verliest, proberen honderden strijders met hun familie het oorlogsgebied te ontvluchten en letterlijk over te lopen naar de andere kant. Naar Turkije. En vandaar vervolgen ze hun weg naar het vaderland. Volgens de Britse krant 'The Guardian' betalen extremisten grof geld aan smokkelaars om hen over de grens te loodsen.

De afgelopen weken zijn al tientallen jihadi's erin geslaagd om de grenswachten te verschalken en vervolgens Turkije ongemerkt binnen te komen. Vier Saoedische strijders kwamen begin september toe in een dorpje in Zuid-Turkije. Ze betaalden elk 2.000 dollar (omgerekend 1.700 euro) aan smokkelaars.



De exodus van strijders en hun familie uit Syrië en Irak is in volle gang waardoor veiligheidsdiensten op scherp staan om de dreiging in kaart te brengen. Diverse autoriteiten vrezen dat de reïntegratie van deze families heel moeilijk zal worden, zo niet onmogelijk.



Een man van Saoedische afkomst vertelde aan de Guardian dat 300 voormalige IS-aanhangers een gemeenschap hebben gesticht ten noorden van de Syrische stad Idlib, die nu onder de controle staat van de extremistische groepering Jahbat al-Nusra. "De meesten willen er weg", verklaarde de 26-jarige man die zichzelf Abu Saad liet noemen. "Velen beseffen dat IS hen in de val heeft gelokt. Anderen wantrouwen al-Nusra."



Volgens Abu Saad vormen de Saoedi's, Marokkanen, Egyptenaren en ook enkele Europeanen samen front tegen al-Nusra in afwachting van hun vertrek naar Turkije.



Het is voor de inlichtingendiensten heel moeilijk om in te schatten hoe veel strijders de intentie hebben om naar huis terug te keren.



De Franse overheid liet alvast uitschijnen te verkiezen dat Franse jihadi's omkomen tijdens de strijd in plaats van ze te ondersteunen bij hun terugkeer. Ook autoriteiten van andere westerse landen lieten zich in die zin uit.



Toch hebben inlichtingendiensten - sinds IS aan de verliezende hand is - via informanten meer grip gekregen op de situatie op het terrein. "Het is nu veel beter dan vroeger", verklaarde een inlichtingsofficier. "We hebben een veel beter beeld gekregen."



Abu Saad wil niet terugkeren naar Saoedi-Arabië zolang dat betekent dat hij naar de cel moet. Anderen willen wel weerkeren om nog een keer hun familie te zien. Ze aanvaarden het lot dat hen in hun vaderland te wachten staat.