52 Syriëstrijders preventief opgesloten in Belgische gevangenissen

4/09/17 - 18u52 Bron: Belga

Een IS-strijder in de buurt van de Syrische stad Palmyra. © reuters.

Syriëstrijders In ons land zitten er 112 mensen in de cel nadat ze naar het conflictgebied in Syrië zijn getrokken of omdat ze plannen hadden om naar Syrië te trekken. Dat blijkt uit cijfers die minister van Justitie Koen Geens heeft gegeven in antwoord op een schriftelijke vraag van Denis Ducarme (MR). Van de 112 zijn er 60 veroordeeld en zitten er 52 preventief opgesloten. Twee betrokkenen zitten in het buitenland in de cel.