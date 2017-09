"Al-Baghdadi is niet dood, hij houdt zich schuil bij Syrisch-Iraakse grens"

Door: redactie

De Amerikaanse generaal Stephen Townsend vermoedt dat Abu Bakr al-Baghdadi, leider van de terreurgroep Islamitische Staat (IS), nog in leven is. Hij zei dat Baghdadi zich mogelijk schuilhoudt in een verlaten grensgebied tussen Syrië en Irak, meldde de BBC.

"We zoeken elke dag naar hem", zei Townsend. "Als we hem vinden, denk ik dat we hem zullen ombrengen. Het is waarschijnlijk al de ellende niet waard om te proberen hem gevangen te nemen."



In juni meldde Rusland dat Al-Baghdadi vermoedelijk was omgekomen door een Russische luchtaanval op het IS-bolwerk Raqqa. Later liet het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten weten dat het informatie had dat Baghdadi was gedood.