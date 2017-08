Aanslag door IS verijdeld in Moskou

Door: redactie

31/08/17 - 17u44 Bron: Belga

© epa.

De Russische geheime diensten hebben vandaag twee vermoedelijke leden van terreurgroep Islamitische Staat gearresteerd, die morgen, op de eerste dag van het nieuwe schooljaar, aanslagen wilden plegen. Dat meldt de inlichtingendienst FSB vandaag in een persbericht.

De twee mannen uit Centraal-Azië werden opgepakt toen ze "terreurdaden planden op plaatsen waar op 1 september veel mensen komen". Een van hen had burgers moeten neersteken, terwijl de andere een explosievengordel moest laten afgaan, aldus het persagentschap TASS.



Nog volgens het persagentschap had een van de mannen gezegd dat hij in Rusland was "om de jihad te starten, om een bom te laten ontploffen op vraag van IS". De tweede man is te zien op een filmpje waarin hij trouw zweert aan IS. De FSB nam een bijl en krachtige zelfgemaakte explosieven in beslag.



IS en de Syrische tak van al-Qaida hebben al verschillende aanslagen opgeëist in Rusland sinds het begin van de Russische militaire interventie in Syrië op 30 september 2015, waaronder twee mesaanvallen die volgens de autoriteiten moorden zijn en geen terreurdaden.