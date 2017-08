Iraakse premier: "IS-bolwerk Tal Afar is bevrijd"

Door: redactie

31/08/17 - 16u21 Bron: Belga

Gisteren steeg er rook op uit de bevrijde stad Tal Afar. © reuters.

De stad Tal Afar in het westen van Irak is na een belegering van twaalf dagen heroverd op jihadisten van Islamitische Staat (IS). Dat heeft de Iraakse premier Haider al-Abadi vandaag verklaard. "De stad is bevrijd", luidde het in een communiqué.