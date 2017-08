Was terreurverdachte Rotterdam in werkelijkheid 'online lokterrorist'?

TT

31/08/17 - 10u54 Bron: De Volkskrant

Nederlandse agenten bij de Maassilo in Rotterdam. Daar werd op 23 augustus een concert afgelast wegens terreurdreiging. © anp.

Rotterdam De terreurverdachte die vorige week door de Nederlandse politie in Rotterdam uit zijn bed werd gelicht nadat uit Spanje een tip was binnengekomen over een mogelijke aanslag, blijkt een 'online lokterrorist' te zijn. Dat schrijft De Volkskrant. Volgens zijn advocaat wilde Jimmy F. (22) enkel zelf terroristen ontmaskeren en helemaal geen echte aanslag plegen op een concert in Rotterdam.

De Volkskrant achterhaalde door gesprekken met (anonieme) betrokkenen en het inkijken van documenten en chatgesprekken dat Jimmy F. op de chatdienst Telegram contact had gelegd met iemand die zich Ayoub noemde en die zei dat hij in Spanje een aanslag wilde plegen "groter dan Parijs". De Nederlander zou daarop geprobeerd hebben zoveel mogelijk informatie over de op til zijnde aanslagen te verzamelen, volgens zijn vrienden om de aanslag te voorkomen.



Om het vertrouwen van 'Ayoub' te winnen, zou Jimmy F. ook opgeschept hebben over een aanslag die hij zou plannen op een concert in Rotterdam. Er wordt nu van uitgegaan dat de Spaanse politie, die in de allerhoogste staat van paraatheid was na de aanslagen in Barcelona, dat gesprek op Telegram heeft onderschept en op 23 augustus in allerijl de Nederlandse politie verwittigde. De gemeente Rotterdam besliste daarop geen enkel risico te nemen en gelastte het concert van de Allah-Las in de Maassilo af.



Gisteren besliste het Openbaar Ministerie Jimmy F. nog twee weken langer in de cel te houden. Hem wordt betrokkenheid bij terroristische misdrijven ten laste gelegd. "Het enige doel van mijn cliënt was terroristen ontmaskeren", zegt zijn advocate aan De Volkskrant. "Dat doet hij al jaren. Ik heb er veel moeite mee dat hij blijft vastzitten." Lees ook Verdachte Rotterdam betrokken bij terrorisme

