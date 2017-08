Meer dan 60 doden bij gevechten tussen leger en IS in Raqqa

Door: redactie

30/08/17 - 12u09 Bron: Belga

© reuters.

Bij gevechten in de Noord-Syrische provincie Raqqa zijn in 24 uur tijd 38 IS-strijders en 26 regeringssoldaten om het leven gekomen. Dat meldt het Syrisch observatorium voor de mensenrechten.

Op zes dagen tijd zijn daarmee al minstens 145 mensen gestorven bij gevechten in het noorden van de provincie Raqqa. Het regeringsleger probeert er via de Eufraat op te rukken richting de provincie Deir ez-Zor, die nog voor een groot deel in handen is van de jihadistische terreurorganisatie Islamitische Staat (IS).



Het offensief van de troepen van de Syrische president Bashar al-Assad wordt ondersteund door de Russische luchtmacht. Het staat volledig los van de operatie die de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) uitvoeren: zij proberen met de steun van een door Washington geleide internationale coalitie om de stad Raqqa te heroveren op IS. SDF zegt intussen zestig procent van de stad te controleren.