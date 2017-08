IS eist aanslag op moskee in Kaboel op waarbij zeker 14 doden vallen

Bewerkt door: LB

Veiligheidstroepen bij de belaagde moskee, waar nog steeds schoten weerklinken. © reuters.

Terreurgroepering IS heeft de bomaanslag en schietpartij in een moskee in de Afghaanse hoofdstad Kaboel opgeëist waarbij minstens veertien doden vielen. Het propaganda-agentschap van IS, Amaq, liet kort na de aanslag eerder vandaag in een mededeling weten dat hun strijders achter de aanslag zaten.