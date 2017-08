Koerd vlucht naar Duitsland en doet verbijsterende vaststelling: "Daar kwam ik IS-beulen weer tegen"

Masoud Aqil © videostill.

Niet minder dan 280 dagen heeft de Syrische Koerd Masoud Aqil opgesloten gezeten in een IS-gevangenis. Bedreigingen en folteringen zijn er de orde van de dag. Via een gevangenenruil herwint hij plots zijn vrijheid en vlucht naar Duitsland. Daar komt hij de IS-beulen weer tegen.

In december 2014 wordt de journalist samen met een collega in de buurt van de Syrische stad Raqqa gekidnapt. Masoud Aqil is dan 21 jaar. Negen maanden lang moet hij de zinloze brutaliteiten en schijnexecuties van de beulen ondergaan. IS bestempelt hem als een "ongelovige". Masoud staat doodsangsten uit.



In het kader van een gevangenenruil tussen Koerden en IS-strijders kan hij in september 2015 de gevangenis verlaten. Maar zijn collega Farhad Hamo is nog steeds vermist. Andere medegevangenen herkent hij later tot zijn ontzetting op beelden van terechtstellingen in propagandavideo's van de terreurorganisatie.



Shock

In de winter van 2015 vlucht Masoud met zijn moeder naar Duitsland. Daar volgt echter een nieuwe shock. "Eens in Europa moest ik vaststellen dat de IS-beulen die ik ontvlucht was, al hier waren", vertelt de Koerd. Ook zij zijn blijkbaar meegereisd met de vluchtelingenstroom.



Voor de Koerd is het duidelijk dat honderden gevaarlijke radicalen en terroristen als vluchteling naar Europa afgezakt zijn. Ook op Facebook en Twitter ontdekt hij IS-terroristen uit Syrië die ondertussen hier leven. "Ik zie die mensen, en ja, ze zijn onder ons", zegt hij. "We moeten ze (her)kennen om ze te kunnen stoppen."



Terrorisme-expert Guido Steinberg verklaart in dat opzicht dat we de concrete aantallen niet kennen maar hij vermoedt dat er "honderden" militanten naar Europa zijn gereisd. Het gaat dan niet alleen om IS-strijders maar ook om aanhangers van andere extremistische fracties zoals het Al-Nusra Front.