Tienjarig zoontje van Amerikaanse soldaat bedreigt Trump in nieuwe IS-video

23/08/17 - 18u53 Bron: The Mirror

Yusuf spreekt vloeiend Engels, met Amerikaans accent. In een videofragment zie je de jongen op training, met een machinegeweer in de hand. © RV.

Terreurgroep Islamitische Staat heeft vandaag een nieuwe video verspreid. De hoofdrol is weggelegd voor een tienjarig Amerikaans jongetje dat een wel erg duidelijke boodschap heeft voor president Donald Trump: "De strijd zal in jouw land eindigen", klinkt het onder meer. De echtheid van de beelden is nog niet bevestigd.

Volgens verschillende media is de video nog niet erg lang geleden opgenomen in Raqqa, het bolwerk van IS in Syrië. De jongen die een hele tijd in beeld komt, staat naast vernielde gebouwen. Hij spreekt over "verschillende bombardementen die de stad teisteren" en beschrijft ook het materiaal dat daarvoor gebruikt wordt.



De jongen blijkt Yusuf te heten en is een kind van een Amerikaanse soldaat die jarenlang in Irak vocht. Dat meldt onder meer Caroline Nutt, Amerikaans terrorisme-experte. Samen met zijn vrouw en kind verhuisde de man twee jaar geleden naar het kalifaat. Hun zoontje verklaart: "Twee jaar geleden trok ik vanuit Amerika op hidjra (de emigratie van de islamitische profeet Mohammed en zijn volgelingen van Mekka naar Medina, red.) naar Islamitische Staat. Mijn papa is een soldaat die voor de Verenigde Staten vocht in het Midden-Oosten." De identiteit van beide ouders is niet bekendgemaakt. Yusuf zegt dat hij "voor hij hier aankwam, niet veel over de islam kende, behalve de naam".



In de video is ook Yusufs vriend, een zeker Abdallah (7 jaar oud), te zien. Yusuf zegt hierover dat ze in hetzelfde huis wonen en elkaar als broers beschouwen, "verbonden door de islam".



De jongen richt zich in de beelden op zeker moment rechtstreeks tot de Amerikaanse president en zegt dat "de strijd in jouw land zal eindigen. Niet in Mosoel of Raqqa, wel in de Verenigde Staten". Hij noemt Trump ook nog "een marionet van de joden". En nog: "Allah heeft ons de overwinning beloofd en jullie de nederlaag. De strijd is nog maar pas begonnen." In een laatste videofragment zie je hoe Yusuf op training een machinegeweer hanteert.



De video wordt intussen onderzocht door de Site Intelligence Group, dat zich specialiseert in het online volgen en verifiëren van jihadisten en hun organisaties.