Iraakse troepen bereiken IS-bolwerk Tal Afar

Door: redactie

22/08/17 - 12u41 Bron: ANP

Iraakse troepen in de buurt van Tal Afar. © reuters.

Iraakse troepen zijn opgerukt tot binnen de stadsgrenzen van Tal Afar, een bolwerk van Islamitische Staat. Het leger liet weten dat militairen vanuit het zuiden en westen zijn binnengedrongen in de stad.

Het offensief om Tal Afar in handen te krijgen is zondag begonnen. De stad ligt ongeveer 80 kilometer ten westen van de noordelijke stad Mosoel. Met steun van onder meer het Amerikaanse leger wisten Iraakse militairen vorige maand Mosoel op IS te heroveren. De strijd om Mosoel begon vorig najaar.