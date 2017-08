Strijd om laatste IS-bastion in Irak is begonnen

Door: redactie

20/08/17

Soldaten van de sjiitische Iraakse Imam Ali Brigade, die deel uitmaakt van de Shiite Popular Mobilization Forces, deden 14 augustus een militaire oefening in Najaf in het zuiden van Irak. Ondanks oproepen om sjiitische milities erbuiten te houden, zullen ze deelnemen aan de strijd om de stad. © EPA.

In Irak is de strijd begonnen om de stad Tal Afar, het laatste grote IS-bastion, nabij Mosoel. Dat heeft de Iraakse premier Haider al-Abadi afgelopen nacht aangekondigd.

De Iraakse premier kondigde de operatie aan op de televisie. "Ik zeg aan IS dat ze geen andere keuze hebben dan zich over te geven of te sterven".



Tal Afar ligt op zowat 70 kilometer ten westen van Mosoel, de op één na grootste stad van Irak die begin juli na maanden strijd door Iraakse troepen werd heroverd op IS. Het is één van de laatste bolwerken van IS in het noorden van Irak.