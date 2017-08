Libanees leger start offensief tegen IS in oosten van land

KVDS

Het Libanese leger begint vandaag aan een offensief om terreurgroep Islamitische Staat (IS) te verdrijven uit het noordoosten van het land, bij de grens met Syrië. Dat heeft generaal Joseph Aoun vanochtend aangekondigd. Eerder startten de sjiitische Hezbollah-milities in dezelfde regio al met een offensief tegen Syrische rebellen en IS.

"In naam van Libanon, van de ontvoerde Libanese soldaten en van de martelaren van het leger, kondig ik aan dat de operatie 'dageraad van Jouroud' is begonnen", kondigde de legerchef aan. De operatie werd vernoemd naar de regio waarin ze zich afspeelt, Jouroud Aarsal, in het noordoosten van het land.



Schuilplaats

In Libanon is het -ondanks de burgeroorlog in buurland Syrië- relatief rustig gebleven, maar in de noordoostelijke uithoek van het land zette IS wel voet aan de grond. De bergachtige Jouroud Aarsal-regio wordt daarnaast gebruikt als schuilplaats door Syrische rebellen en Syriërs die de gevechten in het thuisland zijn ontvlucht. Lees ook Extreemrechtse aanhangers manifesteren na aanslag in Barcelona, ook tegenbetogers verzamelen

