Duitse IS-tiener Linda Wenzel schreeuwt tijdens arrestatie door Iraakse troepen

video Half juli werd ze gevangengenomen door Iraakse troepen in Mosoel. Nu zijn er ook beelden vrijgegeven van de arrestatie van de 16-jarige Linda Wenzel. Daarop is te zien hoe het meisje schreeuwt terwijl ze wordt geëscorteerd door soldaten te midden van een juichende menigte.

Linda Wenzel radicaliseerde via social media, bekeerde zich tot de islam en liep een jaar geleden weg om zich bij IS te voegen. Ze was in het geheim getrouwd met een Tsjetsjeense IS-strijder.



Iraakse troepen troffen de tiener half juli aan in een ondergrondse tunnel in de stad Mosoel.



De beelden laten zien hoe soldaten het meisje escorteren terwijl ze schreeuwt en een menigte de arrestatie toejuicht.



Wenzel had een kogelwonde in haar linkerbeen, naar eigen zeggen het gevolg van een helikopteraanval. Momenteel verblijft ze in een militair hospitaal in Bagdad.



De Duitse pers kon haar kort interviewen. Ze beweerde spijt te hebben en naar huis te willen. "Ik wil weg van de oorlog, van de wapens, van het oorverdovende lawaai. Ik wil gewoon naar huis, naar mijn familie", zei ze.



Het lot van Wenzel is nog zeer onzeker. Het parket van Dresden meldde al dat er geen aanhoudingsbevel voor de jonge vrouw is, waardoor het ook niet om een uitlevering kan vragen.



Komt het tot een proces in Irak dan riskeert ze de doodstraf. Maar het zou ook kunnen dat ze als minderjarig buitenlands meisje toch zal worden overgedragen aan Duitsland omdat ze daar als vermist staat opgegeven.