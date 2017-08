Studie Verenigde Naties: buitenlandse IS-strijders mankeren zelfs basiskennis islam

TT

4/08/17 - 22u53 Bron: The Independent

IS-strijders in de zelfverklaarde hoofdstad Raqqa. © reuters.

Buitenlandse strijders die zich aansluiten bij terreurgroepen als Islamitische Staat om te gaan vechten in Syrië, doen dat meestal niet uit religieuze motieven. Economische factoren en een algemeen gebrek aan betekenis in hun leven spelen vaak een veel grotere rol. Tot die conclusie komen de Verenigde Naties in een nieuwe studie.

De studie bevestigt eerdere vermoedens over buitenlandse jihadisten die naar Syrië trekken om er tegen het regime van president Assad te vechten aan de zijde van IS. Velen van hen hebben een lage sociaal-economische achtergrond, zijn laagopgeleid en hebben zelfs geen basiskennis van de echte betekenis van het begrip jihad of van de islam zelf. Velen weten bijvoorbeeld niet eens hoe ze correct moeten bidden.



De afdeling contra-terrorisme van de Verenigde Naties interviewde 43 strijders uit 12 landen over hun motieven zich aan te sluiten bij een terroristische groep zoals IS. "De meesten zagen hun religie eerder in een context van (on)rechtvaardigheid, eerder dan in een context van vroomheid en spiritualiteit", zeggen de auteurs. De typische IS-strijder is een jonge man met een lage opleiding en weinig positieve economische vooruitzichten op de arbeidsmarkt. Lees ook Waar we ons het meeste zorgen om maken? Islamitische Staat en het klimaat

