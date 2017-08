Waar we ons het meeste zorgen om maken? Islamitische Staat en het klimaat

Door: FT

3/08/17 - 17u49 Bron: Pew Research Center & IPS

Burgers in Europa hebben het meeste schrik van terreuraanslagen gepleegd door IS (zoals die van 22 maart vorig jaar in metrostation Maalbeek en Brussels Airport) en de klimaatverandering (met hier de bosbranden in het zuiden van Frankrijk). © Belga & EPA.

Wereldwijd maken mensen zich het meeste zorgen over terrorisme gepleegd door IS en de klimaatverandering. Dat blijkt uit onderzoek van het Pew Research Center. In Europa ziet men bovendien ook de toename van het aantal vluchtelingen, de economische situatie en de recente cyberaanvallen als ernstige bedreigingen.

Het onderzoek legde acht bedreigingen voor aan 41.953 mensen in 38 landen verdeeld over de verschillende continenten. In België werden geen burgers ondervraagd, wel in Frankrijk, Nederland, Duitsland, Spanje, Italië, Griekenland, Hongarije, Zweden, Polen en het Verenigd Koninkrijk.



Hoewel de antwoorden verschillen tussen regio's en landen, komen terreurgroep IS en de klimaatverandering duidelijk als meest genoemde bedreigingen naar voren, met respectievelijk 62 en 61 procent. IS is in achttien van de 38 landen de belangrijkste zorg, voornamelijk in Europa, het Midden-Oosten en de VS. Een van de verklaringen: de meeste van die landen kregen recent zelf te maken met terroristische aanslagen.



De klimaatverandering voert in dertien landen de lijst aan, met name in Latijns-Amerika en Afrika. In Europa staat de zorg om het klimaat in de meeste gevallen op de tweede plek. (lees onder de grafiek verder) Lees ook Steeds meer mensen zien de VS als "grote bedreiging" voor hun veiligheid

Hacking Cyberaanvallen en de staat van de wereldeconomie vervolledigen de top vier met elk 51 procent. Vooral in Japan, Vietnam en Zuid-Korea vrezen ze gehackt te worden van buitenaf. In Japan zijn cyberaanvallen zelfs de belangrijkste zorg, meer nog dan de opwarming van de aarde of terreur. Ook Groot-Brittannië, Duitsland en de Verenigde Staten zien dergelijke aanvallen als tweede belangrijkste bedreiging.



De staat van de wereldeconomie voert de lijst aan in Griekenland en Venezuela, waar de bevolking zijn land als een kaartenhuisje in elkaar ziet storten. Zo is het minimuminkomen er in vijf jaar tijd gedaald met liefst 75 procent, tot slechts 36 dollar per maand. De vluchtelingenproblematiek wordt enkel in Hongarije als belangrijkste bedreiging gezien.