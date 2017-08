Poging om bom op vliegtuig Etihad Airways te smokkelen in Sydney per toeval verhinderd aan incheckbalie

KVE

Het plan om een explosief aan boord te brengen van een passagiersvliegtuig in de luchthaven van Sydney, werd op het nippertje aan de incheckbalie verhinderd. Al speelde het toeval een grote rol.

De Australische autoriteiten rolden afgelopen weekend in Sydney een terreurcel op die van plan was om een zelfgemaakte bom aan boord te brengen van een vlucht van Etihad Airways met bestemming Abu Dhabi. Zij waren over de terreurcel getipt door Britse en Amerikaanse inlichtingendiensten. Nieuwe details brengen nu aan het licht dat de terroristen dat al eens hadden geprobeerd.



Volgens de krant 'Syndey Morning Herald' was de cel er eerder al in geslaagd om een zelfgemaakte bom op de internationale luchthaven van Sydney te krijgen. Het explosief zat verstopt in de bagage van een 'passagier'.



De reiziger in kwestie kreeg te horen dat zijn koffer te zwaar was. De valies werd hierdoor niet ingecheckt. Het is vooralsnog onduidelijk wanneer dit zich heeft voorgedaan maar alleszins voor de Australische politiediensten vorige week een onderzoek startten.