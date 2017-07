Ook Belgische IS-terrorist op weg naar Europa

GUY VAN VLIERDEN

1/08/17 - 05u00

De Belgische IS-strijder die zich 'Abu Omar Al-Belgiki' noemt. © RV.

Op de lijst van 173 IS-terroristen die onderweg zouden zijn naar Europa om hier zelfmoordaanslagen te plegen, staat ook een Belg. Het gaat om een 24-jarige man met Marokkaanse roots die zich 'Abu Omar Al-Belgiki' noemt. De Belg met dubbele nationaliteit verbleef tot voor kort in Mosoel, het Iraakse bolwerk waar IS recent verdreven is. Hij kwam nooit eerder publiekelijk in beeld, al kenden onze veiligheidsdiensten hem wel.

Zijn bijnaam lijkt een eerbetoon aan Abdelhamid Abaaoud, de Molenbeekse commandant van de Parijse terreur die dezelfde alias had. Waar de Belg zich momenteel bevindt, is niet geweten. Maar van de andere Europeanen voor wie Interpol uitdrukkelijk waarschuwt in een document dat wij in handen hebben gekregen, zou er zeker één uit het belegerde Mosoel zijn kunnen ontsnappen en nu via buurland Syrië in het Westen proberen te raken.



Op de lijst staan vooral Irakezen, maar dat maakt de dreiging er niet minder op. Gevreesd wordt immers dat IS opnieuw probeert om terroristen via de vluchtelingenstroom in Europa te krijgen - en mensen zonder verleden op ons continent hebben betere slaagkansen dan Europese IS'ers.



Minderjarigen

Bijzonder verontrustend is het hoge aantal minderjarigen op de terroristenlijst. Die glippen nog gemakkelijker door de mazen van het net, terwijl ze soms al enkele jaren klaargestoomd worden voor zelfmoordaanslagen. "In het Interpol-document staan zeker drie namen van tieners die zo'n opleiding kregen en al uit IS-gebied vertrokken zijn", vertelt ons een betrouwbare bron in Mosoel. "Ze bevinden zich op dit moment in Turkije, als ze al niet verder naar Europa doorgereisd zijn."



Uit welke landen komen de IS-terroristen en waarom zijn de 'niet-westerse' terroristen het gevaarlijkst? Lees het hele verhaal in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken!