Hij was gewone jongen toen moeder hem meenam naar Syrië om voor IS te vechten. Nu wil ze terug, maar hij (12) wil haar niet laten gaan

Blond haar, blauwe ogen, typisch Brits gezichtje: als je de foto van een paar jaar geleden bekijkt, laat niets vermoeden dat de vrolijk lachende jongen in beeld een onwaarschijnlijke toekomst tegemoet ging als beul voor terreurgroep IS in Syrië. Jo-Jo (12) werd door zijn moeder Sally Jones (50) - in een vorig leven gitariste in een punkband - meegenomen om de heilige oorlog te gaan vechten. Maar nu ook de laatste weerstand in Raqqa dreigt te breken, wil de 'Witte Weduwe' terug naar huis. Alleen, haar geradicaliseerde zoon wil haar niet laten gaan.

Het nieuws dat de Britse Sally Jones weg wil uit wat het laatste grote bolwerk van IS in Irak was, raakte eerder deze maand bekend. Ze werd beroemd - lees: berucht - toen ze in 2013 met een van haar twee zoontjes uit Kent naar het kalifaat vluchtte. Haar partner achterna, een computerhacker uit Birmingham die eerder al geradicaliseerd was. Ze planden samen een dozijn terroristische aanvallen en wilden onder meer een tiener mensen laten doodschieten in een nachtclub of tijdens een concert in het Westen. En een voormalige Amerikaanse soldaat ontvoeren en onthoofden voor de camera. (lees hieronder verder) Lees ook "Ik werd in de val gelokt": vrouw van IS-strijder vertelt hoe ze bijna drie jaar lang de gruwel beleefde in Raqqa

Bild-journalist gaat undercover: "Zo probeerde IS mij in terrorist te veranderen" Sally Jones en haar JoJo toen ze nog in Groot-Brittannië woonden. © rv.

Ze werd daarnaast een topronselaar van vrouwen voor IS via sociale media en speelde met het idee een zelfmoordaanslag te plegen. Jones postte ook een reeks angstaanjagende bedreigingen online, waarop ze te zien was in een zwarte sluier en met een AK-47-geweer in de hand. Daarin zei ze onder meer dat ze christenen wilde doden met een bot mes. "Ik weet wat ik doe", zei ze. "Het paradijs heeft een prijs en ik hoop dat dit die prijs is." Ze schopte het zo zelfs tot op de dodenlijst van het Amerikaanse Pentagon. (lees hieronder verder) Jones in een van haar dreigvideo's. © rv.

Ook haar zoon - die zich nu Hamza laat noemen - maakte carrière bij IS. Hij zou de Britse jongen zijn die vorig jaar gefilmd werd terwijl hij samen met enkele andere jongeren een aantal gevangengenomen Koerdische strijders vermoordde. Het filmpje van negen minuten lang toont hoe ze de mannen achteraan in het hoofd schieten.



Maar nu wil Sally Jones dus wanhopig weg uit Raqqa. Haar zoon is echter niet akkoord. Hij heeft trouw gezworen aan de terreurgroep en weigert om te vertrekken. "Jo-Jo was een hele gewone jongen toen ze met hem uit Kent wegvluchtte, maar dat heeft ze allemaal zelf kapotgemaakt", aldus een vriend in de Britse krant The Sun. (lees hieronder verder) De man van Sally Jones. © rv.

Haar man - Junaid Hussain - werd twee jaar geleden gedood tijdens een Amerikaanse drone-aanval. "Ik ben trots dat mijn man gedood werd door de grootste vijand van Allah. Moge Allah blij zijn met hem", tweette ze daarover. Sindsdien krijgt ze van IS een maandelijkse uitkering van 580 euro en af en toe een bonus van 220 euro omdat ze de weduwe is van een martelaar. Hertrouwen is niet eenvoudig, omdat ze "als oud wordt aanzien en IS-strijders jongere meisjes verkiezen", volgens een activist.



In het Verenigd Koninkrijk leefde de vrouw ook lang van een uitkering. In de jaren 90 was ze nog gitariste bij een punkgroepje, dat Krunch heette. In een van hun clips is ze te zien met blond haar en in een leren minirokje. Haar familie zegt geschokt te zijn dat ze zich tot de radicale Islam bekeerde.