Hoe YouTube gebruikers die IS-propaganda opzoeken om de tuin leidt

25/07/17 - 09u47 Bron: Washington Post, YouTube

Deze screenshot van een YouTube-filmpje toont hoe IS-rebellen de verovering van Kobane vieren. © afp.

YouTube heeft een nieuw middel gelanceerd in de strijd tegen terroristische propaganda. Wie zoekt naar IS-video's zal vanaf nu doorverwezen worden naar filmpjes van geestelijken die religieus geweld verwerpen. Dat schrijft The Washington Post.

Gebruikers die naar IS-propaganda surfen op YouTube zullen niet alleen doorverwezen worden naar video's van geestelijken, maar ook naar filmpjes van slachtoffers van terrorisme. "Deze doorverwijsmethode is onze recentste inspanning om mensen die op het punt staan te radicaliseren van gedachen te doen veranderen", aldus YouTube. "Wanneer gebruikers naar dergelijke zoektermen op YouTube zoeken, zullen we een afspeellijst met video's tonen die gewelddadige, extremistische propagandaverhalen verwerpt en weerlegt", klinkt het nog.YouTube, dat eigendom is van een dochterbedrijf van Google, verbiedt gebruikers al om video's te uploaden die gewelddadige of racistische inhoud bevatten - zoals jihadistische- maar ook white supremacist-propaganda. Maar gebruikers omzeilen vaak de regels van YouTube door de videosite te overstelpen met honderden links. Propagandavideo's worden dan geüpload als "niet opgelijst", wat betekent dat de filmpjes verborgen zijn voor zoekopdrachten, maar gemakkelijk op sociale media gepost kunnen worden door middel van directe links naar de video.

Zo ontdekte The Guardian toen dat advertenties van McDonalds, Audi en The Guardian zelf naast YouTube-filmpjes van de Ku Klux Klan en islamitische haatpredikers als Wagdi Ghoneim en Hanif Qureshi te zien waren. Elke klik op de advertenties bij extremistische YouTube-filmpjes levert de makers van de filmpjes geld op. Volgens berekeningen van experts verdienden vier extremistische groepen opgeteld ruim 290.000 euro aan de advertenties in hun videokanalen.



Toch zijn er experts die zich vragen stellen bij de nieuwe methode die YouTube zal hanteren. Zo waarschuwen ze voor de invloed die technologische bedrijven hebben bij het bepalen van wat gebruikers te zien krijgen. "Het gevaar hier is dat Google en Facebook beslissingen maken over hoe de toekomst van het digitale mediasysteem werkt zonder publieke controle en verantwoording," aldus digitaal expert Jeffrey Chester aan The Washington Post.