"IS stuurt meer dan 170 opgeleide terroristen naar Europa"

Door: redactie

22/07/17 - 18u54 Bron: Belga

© ap.

Interpol heeft een lijst van 173 IS-strijders verdeeld die opgeleid zijn om in Europa zelfmoordaanslagen te plegen als vergelding voor de militaire nederlagen die IS lijdt in het Midden-Oosten. Dat schrijft de Britse krant The Guardian.

Het misdaadbestrijdingsorganisme stelde de lijst op op basis van inlichtingen van de VS die werden verkregen tijdens de aanvallen op IS-gebied in Syrië en Irak. Volgens de inlichtingen- en antiterreurdiensten in Europa bestaat het risico dat zelfmoordterroristen zullen toeslaan in Europa, wanneer het kalifaat van IS in mekaar stuikt.



Er is nog geen bewijs dat de personen die op de lijst staan al in Europa zijn aangekomen, maar het feit dat Interpol de lijst verspreidt, betekent volgens The Guardian dat men informatie aan het vergaren is over de personen op de lijst en dat men terreuractiviteiten op een vrij grote schaal verwacht.



Opgeleid om met explosieven om te gaan

De lijst werd op 27 mei verspreid door het secretariaat-generaal van Interpol. Interpol wees er toen in een begeleidend schrijven op dat het gaat om "IS-strijders die werden opgeleid om met explosieven om te gaan zodat ze zoveel mogelijk slachtoffers kunnen maken. Ze verplaatsen zich ook via diverse landen om deel te nemen aan terreuractiviteiten."



Volgens de begleidende nota werden de verdachte IS-terroristen geïdentificeerd op basis van materiaal dat in schuilplaatsen van IS werd verzameld. Het zou gaan om personen die te kennen hebben gegeven dat ze willen deelnemen aan zelfmoordaanslagen en dat ze "martelaar voor de islam" willen worden. Naast de familienaam, de naam van hun moeder en een foto, bevat de lijst ook de namen waaronder ze bij IS werden ingelijfd, van hun laatste verblijfplaats en van de moskeeën die ze bezochten.



Informatie

Interpol vraagt de lidstaten of ze informatie kunnen geven over de personen op de lijst en of ze willen nagaan of deze personen via hun grenzen zijn gepasseerd. Interpol wil ook alles weten over hun mogelijke gerechtelijke antecendenten, biometrische gegevens, paspoortnummers, activiteiten op sociale media of een overzicht van de reizen die ze recentelijk hebben gemaakt.