FBI arresteert Amerikaanse soldaat die verdacht wordt van banden met IS

11/07/17 - 01u25 Bron: AP, ANP, Belga

Een Amerikaanse soldaat is in de staat Hawaï gearresteerd op verdenking van banden met een terroristische organisatie. Volgens persbureau AP gaat het om Islamitische Staat (IS). De 34-jarige man is afgelopen weekend opgepakt.

De man, het zou gaan om Ikaika Erik Kang, zou documenten hebben geprobeerd documenten te verstrekken aan IS. Hij zou trouw hebben gezworen aan de terreurgroep. Daarnaast probeerde hij militaire documenten naar de terreurgroep te verzenden en trainingen te verzorgen. Dat stelt de FBI, die de onderofficier al meer dan een jaar in het vizier had. Volgens de Amerikaanse inlichtingendienst handelde hij alleen.



Meerdere onderscheidingen

De 34-jarige soldaat is gelegerd op de basis in Honolulu, de hoofdstad van de staat Hawaï, weet AP en zou in de loop van de dag nog voorgeleid worden. Hij trad in december 2001, kort na de aanslagen van 9/11, toe tot het leger.



Kang is onder meer uitgezonden naar Afghanistan, Irak en het Koreaans Schiereiland. Daarvoor kreeg hij meerdere onderscheidingen, waaronder een medaille voor zijn bijdrage in antiterreuroperaties. Op de legerbasis in Hawaï zou hij luchtverkeersleider zijn.



De man is opgegroeid in Hawaï, aldus CBS.