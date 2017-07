Vrouw wandelt met kind op de arm door Mosoel. Dan blaast ze zichzelf op

KVE

9/07/17 - 20u05 Bron: The Telegraph

© Al-Mawsleya TV .

Vooraleer het Iraakse leger in Mosoel de overwinning op IS kon behalen, speelden zich nog gruwelijke scènes af. Zo filmde een tv-station een vrouw die een kind op de arm droeg en zich enkele minuten later zou opblazen.

De moeder houdt een ontstekingsmechanisme vast © Al-Mawsleya TV . © ap. © reuters. © afp.

Een cameraman van al-Mawsleya TV had de gevechten tussen de Iraakse troepen en IS-strijders gefilmd en besefte pas later dat hij de zelfmoordterroriste op beeld had staan.



Op het eerste gezicht lijkt het alsof een moeder met haar baby op de vlucht is voor de gevechten in de oude stad. Maar wie het beeld van naderbij bekijkt, kan zien dat ze een ontstekingsmechanisme vasthoudt. Wat later laat ze met een druk op de knop de bomvest onder haar hidjab ook daadwerkelijk afgaan.



Blijkbaar wilde ze zichzelf opblazen toen enkele Iraakse soldaten passeerden maar dat lukte in eerste instantie niet. Pas toen ze zich wat verderop bevond, ging de bom af. De zelfmoordterroriste nam ook haar kind mee de dood in. Twee soldaten en enkele burgers raakten gewond tijdens de aanslag.



Jihadbruiden

De afgelopen twee weken bliezen meer dan 20 vrouwen zichzelf op terwijl ze zich tussen vluchtende burgers ophielden. Volgens een generaal gebruikten IS-aanhangers zelfs hun eigen kinderen als menselijke schilden.



De zogenoemde jihadbruiden zijn even meedogenloos als hun mannen volgens de inwoners van Mosoel. "Ik was banger van de vrouwelijke strijders dan van de mannen, zij waren net wilde beesten", vertelde Umm Omar aan de Britse krant The Telegraph.



Ondertussen heeft de Iraakse premier Haydar al-Abadi de zo goed als volledige bevrijding van Mosoel uitgeroepen na meer dan acht maanden van harde strijd.